Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Новини.LIVE. За словами Зеленського, США продовжуватимуть допомагати Україні.

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Що заявив Зеленський

Про інші деталі розмови з американськими високопосадовцями наразі невідомо. Також президент України прокоментував сьогоднішню зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Це буде дуже дивно, якщо політика США зміниться на користь Росії. Зараз багато інформації надходить саме з Росії,

– сказав Зеленський.

Він зазначив, що розмова з Венсом буде дуже важливою, адже в питанні переговорів та підтримки України США відіграють ключову роль.