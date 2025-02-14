Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування з журналістами у Мюнхені.

До теми Якщо Україна не вступить у НАТО, їй потрібна 1,5-мільйонна армія, – Зеленський

Що розповів Зеленський про діалог з Трампом телефоном

Володимир Зеленський зазначив, що його розмова з Трампом тривала близько годину. За словами українського лідера, це була довга розмова, достатня, щоб поговорити про деякі деталі.

Але недостатня для того, щоб сформувати план, точно недостатня. Ми чуємо одне одного, ми говорили дуже позитивно, хороша була дійсно розмова, ми говорили багато деталей про ситуацію на фронті, які є реальні втрати, бо іноді у нас різні цифри, вони різняться, але це технічний рівень,

– сказав президент.

Глава держави зауважив, що темою розмови була також співпраця Росії та Північної Кореї. Зеленський наголосив, що обговорив з Трампом, скільки тисяч північнокорейських солдатів було знищено, а також про тих, кого вдалося взяти в полон з громадян КНДР.

Окрім того, Володимир Зеленський застеріг, що нова партія північнокорейських військових буде перекинута в Росію.

"Ми бачимо зараз, що ще кілька тисяч, думаємо 2 – 3 тисячі будуть перекинуті з Північної Кореї на Курський напрямок. Це з того, що ми бачимо, ми не знаємо чітко, ми бачимо тільки, коли там вони є, і тоді можна порахувати приблизно. Поки ми бачимо пару тисяч, яких вони додатково просять, це точно не через хороше життя", – зауважив президент.

Він також розкрив, що зараз втрат у північних корейців – більше ніж 4 тисячі, дві третини з них – загиблі.

За даними Зеленського, моральний стан у північнокорейських воїнів також погіршився, бо українські військові бачили кількість, яка побігла на одному напрямку.

Тут не можна розслаблятися, це може бути таке враження одне, а завтра буде інакше, і це важливі речі, які президент Трамп повинен чути, що вони (росіяни – 24 Канал) продовжують контакти з Північною Кореєю щодо постачання військового контингенту, зброї та ракет. Це конкретне втягнення другої країни у війну,

– констатував глава держави.

До слова, журналісти Axios також розкрили певні деталі з розмови Зеленського та Трампа. Зокрема, під час розмови американський президент надав українському колезі свій особистий номер для прямого контакту, а президент України пообіцяв главі Білого дому надіслати пояс, який отримав Олександр Усик у переможному бою.