Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время общения с журналистами в Мюнхене.

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Что рассказал Зеленский о диалоге с Трампом по телефону

Владимир Зеленский отметил, что его разговор с Трампом длился около часа. По словам украинского лидера, это был долгий разговор, достаточный, чтобы поговорить о некоторых деталях.

Но недостаточная для того, чтобы сформировать план, точно недостаточная. Мы слышим друг друга, мы говорили очень позитивно, хороший был действительно разговор, мы говорили много деталей о ситуации на фронте, какие есть реальные потери, потому что иногда у нас разные цифры, они различаются, но это технический уровень,

– сказал президент.

Глава государства отметил, что темой разговора было также сотрудничество России и Северной Кореи. Зеленский отметил, что обсудил с Трампом, сколько тысяч северокорейских солдат было уничтожено, а также о тех, кого удалось взять в плен из граждан КНДР.

Кроме того, Владимир Зеленский предостерег, что новая партия северокорейских военных будет переброшена в Россию.

"Мы видим сейчас, что еще несколько тысяч, думаем 2 – 3 тысячи будут переброшены из Северной Кореи на Курское направление. Это из того, что мы видим, мы не знаем четко, мы видим только, когда там они есть, и тогда можно посчитать примерно. Пока мы видим пару тысяч, которых они дополнительно просят, это точно не из-за хорошей жизни", – заметил президент.

Он также раскрыл, что сейчас потерь у северных корейцев – больше чем 4 тысячи, две трети из них – погибшие.

По данным Зеленского, моральное состояние у северокорейских воинов также ухудшилось, потому что украинские военные видели количество, которая побежала на одном направлении.

Здесь нельзя расслабляться, это может быть такое впечатление одно, а завтра будет иначе, и это важные вещи, которые президент Трамп должен слышать, что они (россияне – 24 Канал) продолжают контакты с Северной Кореей по поставкам военного контингента, оружия и ракет. Это конкретное втягивание второй страны в войну,

– констатировал глава государства.

К слову, журналисты Axios также раскрыли определенные детали из разговора Зеленского и Трампа. В частности, во время разговора американский президент предоставил украинскому коллеге свой личный номер для прямого контакта, а президент Украины пообещал главе Белого дома прислать пояс, который получил Александр Усик в победном бою.