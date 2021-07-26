Эшлер признался, что решил пожертвовать деньги, когда осознал, сколько страданий принесла людям стихия.

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Это для людей, которые потеряли все. А мне пока хватает денег, чтобы завтра купить себе хлеб,

– заявил мужчина.

Эшлер обратился к "Баварии"

На протяжении многих лет Эшлер является поклонником футбольного клуба "Бавария". В то же время после наводнений мужчина раскритиковал любимую команду. Он отметил, что игроки недостаточно помогают пострадавшим.

"Не скупитесь. Я знаю, что вы регулярно жертвуете на благотворительность. Но сейчас вам нужно открыть свой кошелек снова", – отметил Эшлер.

Реакция "Баварии"

Уже через день после призыва Эшлера футбольный клуб анонсировал благотворительный матч в городе Гельзенкирхен в регионе Северный Рейн-Вестфалия (он сильно пострадал от наводнений).

Эшлера в пресс-релизе не вспомнили. В то же время "Бавария" пообещала передать все вырученные деньги (в любом случае не меньше миллиона евро) пострадавшим от страшного ненастья.

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