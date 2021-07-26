Эшлер признался, что решил пожертвовать деньги, когда осознал, сколько страданий принесла людям стихия.
Заметьте В Германии пострадавшие от наводнения регионы готовятся к новой серии разрушительных осадков
Это для людей, которые потеряли все. А мне пока хватает денег, чтобы завтра купить себе хлеб,
– заявил мужчина.
Эшлер обратился к "Баварии"
На протяжении многих лет Эшлер является поклонником футбольного клуба "Бавария". В то же время после наводнений мужчина раскритиковал любимую команду. Он отметил, что игроки недостаточно помогают пострадавшим.
"Не скупитесь. Я знаю, что вы регулярно жертвуете на благотворительность. Но сейчас вам нужно открыть свой кошелек снова", – отметил Эшлер.
Реакция "Баварии"
- Уже через день после призыва Эшлера футбольный клуб анонсировал благотворительный матч в городе Гельзенкирхен в регионе Северный Рейн-Вестфалия (он сильно пострадал от наводнений).
- Эшлера в пресс-релизе не вспомнили. В то же время "Бавария" пообещала передать все вырученные деньги (в любом случае не меньше миллиона евро) пострадавшим от страшного ненастья.
Наводнения в Германии: последние новости
- Число жертв в результате масштабных наводнений в Германии выросло до 175 человек. Только в земле Рейнланд-Пфальц непогода унесла жизни по меньшей мере 128 человек.
- Стихия нанесла стране также значительный материальный ущерб.
- Только убытки транспортной инфраструктуре оценили минимум в 2 миллиарда евро.