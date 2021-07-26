Ешлер зізнався, що вирішив пожертвувати гроші, коли усвідомив, скільки страждань завдала людям стихія.

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Це для людей, які втратили все. А мені поки що вистачає грошей, щоб завтра купити собі хліб,

– заявив чоловік.

Ешлер звернувся до "Баварії"

Упродовж багатьох років Ешлер є шанувальником футбольного клубу "Баварія". Водночас після повеней чоловік розкритикував улюблену команду. Він наголосив, що гравці недостатньо допомагають постраждалим.

"Не скупіться. Я знаю, що ви регулярно жертвуєте на благодійність. Але зараз вам потрібно відкрити свій гаманець знову", – зауважив Ешлер.

Реакція "Баварії"

Вже через день після заклику Ешлера футбольний клуб анонсував благодійний матч у місті Гельзенкірхен у регіоні Північний Рейн-Вестфалія (він найсильніше постраждав від повеней).

Ешлера у пресрелізі не згадали. Водночас "Баварія" пообіцяла передати усі виручені гроші (у будь-якому випадку не менше мільйона євро) постраждалим від страшної негоди.

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