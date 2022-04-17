В Германии обсуждают возможность перекрытия "Северного потока-1", – аналитик

Россия давно вела захватнические войны, например Молдова, Грузия и Чечня. И здесь следует объяснить, почему война в Украине не началась раньше – Газпром зависел от газотранспортной системы Украины.

Такое мнение высказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд в эфире 24 канала. Он также отметил, что запуск "Северного потока-2" окончательно "посадил бы на российскую газовую иглу" Европу.

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"Северный поток-1" освободил Россию от этой зависимости, как только он был введен в эксплуатацию в 2012 году. Уже тогда оккупанты начали давить на Украину, тогда еще Украину при Януковиче,

– убеждает Умланд.

Как утверждает аналитик, в августе 2013 года Россия даже вводила полное эмбарго на торговлю с Украиной, чтобы давить на нужные ей рычаги влияния – таков был результат запуска "Северного потока-1".

"В Германии обсуждают возможность перекрытия "Северного потока", а также активно дискутируют на тему введения налога на российский импорт, чтобы сделать его дорогим и невыгодным. Полученные средства по этому налогу планируют перевести в фонд по поддержке Украины", – отмечает аналитик.

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