Меркель назвала ситуацию с заболеваемостью в Германии "крайне драматичной". Она просит ужесточить карантин для 16 федеральных земель уже на этой неделе.

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Канцлер подчеркнула, что многие немцы, очевидно, не понимают насколько серьезна вспышка. Люди должны продолжать прививаться, но это не спасет ситуацию полностью. Она отмечает, что нужно усиливать карантин.

Ситуация в Германии с коронавирусом усугубляется

Ситуация с коронавирусом в Германии становится хуже. 20 ноября средний показатель распространения COVID-19 составил 362 случая на 100 тысяч человек. 22 ноября зафиксирована цифра 386,5.

В стране вакцинировали более 60% населения, что меньше других европейских стран. За подделку документов о вакцинации открыли уголовные дела, которых больше всего в Баварии.

Ангела Меркель призвала немцев как можно скорее вакцинироваться против COVID-19. По ее убеждению, сложная ситуация с заболеваемостью продлится как минимум несколько недель.

Коронавирус в Европе