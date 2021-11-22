Меркель назвала ситуацию с заболеваемостью в Германии "крайне драматичной". Она просит ужесточить карантин для 16 федеральных земель уже на этой неделе.
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Канцлер подчеркнула, что многие немцы, очевидно, не понимают насколько серьезна вспышка. Люди должны продолжать прививаться, но это не спасет ситуацию полностью. Она отмечает, что нужно усиливать карантин.
Ситуация в Германии с коронавирусом усугубляется
Ситуация с коронавирусом в Германии становится хуже. 20 ноября средний показатель распространения COVID-19 составил 362 случая на 100 тысяч человек. 22 ноября зафиксирована цифра 386,5.
В стране вакцинировали более 60% населения, что меньше других европейских стран. За подделку документов о вакцинации открыли уголовные дела, которых больше всего в Баварии.
Ангела Меркель призвала немцев как можно скорее вакцинироваться против COVID-19. По ее убеждению, сложная ситуация с заболеваемостью продлится как минимум несколько недель.
Коронавирус в Европе
- Европейские страны сражаются с четвертой волной пандемии коронавируса. Помехой становятся антивакцинаторы. В частности, в соседней Румынии вакцинировали 33,9% взрослых. Страна занимает предпоследнее место в Европе по уровню вакцинации. В начале ноября там от COVID-19 ежесуточно умирали по 600 человек, а палаты были переполнены больными.
- Власти Австрии объявили на территории страны локдаун из-за угрожающей ситуации с распространением коронавируса. Он продлится максимум 20 дней. Также страна была закрыта на въезд для туристов.
- В Украине якобы пошла на убыль третья волна коронавируса. Если делать выводы по количеству больных, то их стали фиксировать гораздо меньше.