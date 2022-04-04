В Германии сообщили о массовой высылке российских дипломатов

Министерство иностранных дел Германии начало отправлять из страны российских дипломатов. Такое решение было одобрено после зверств армии России в Буче.

О выдворении дипломатов сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок, пишет 24 канал. Она отметила, что такое количество работников российского посольства нежелательно.

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Фотографии из Бучи свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и его пропагандистов. Мы опасаемся подобных картин из многих других мест Украины, оккупированных российскими войсками. Мы должны противостоять этой бесчеловечности силой нашей свободы и нашей человечности,

– сказала Бербок.

По данным издания Spiegel, из Германии высылают 40 дипломатов. Они должны покинуть страну в течение 5 дней.

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