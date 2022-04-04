Про видворення дипломатів повідомила очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок, пише 24 канал. Вона зазначила, що така кількість працівників російського посольства є небажаною.

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Фотографії з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість російського керівництва та його пропагандистів. Ми побоюємося подібних картин із багатьох інших місць України, окупованих російськими військами. Ми повинні протистояти цій нелюдяності силою нашої свободи та нашої людяності,

– сказала Бербок.

За даними видання Spiegel, з Німеччини висилають 40 дипломатів. Вони мають покинути країну впродовж 5 днів.

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