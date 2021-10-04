Переговоры начались через неделю после парламентских выборов. Договариваться придется из-за того, что решительного лидера избирательной гонки не было.
Кстати Выборы в Бундестаг партия ХСС назвала главного кандидата на кресло канцлера
Варианты коалиции в Германии
Левоцентристские социал-демократы встретились с неолиберальными Свободными демократами в воскресенье. Впоследствии на переговоры они пошли с зелеными.
Занявшие третье место на выборах "Зеленые" и ФДП, которые заняли четвертое место, уже встретились для переговоров. В СМИ их называют "партиями королей", так что за их участие в коалиции начинается борьба.
Левоориентированные Зеленые заявили о своем преимуществе коалиции с СДПГ, тогда как ФДП предпочтет правительство, возглавляемое консерваторами. Молодежное крыло Партии Зеленых выразило полное неприятие любого варианта формирования коалиции с ХДС. Опросы показывают, что избиратели предпочитают коалицию СДПГ со Свободными демократами и "Зелеными".
Результаты боров в Германии: главное
- В Германии 26 сентября состоялись выборы за новый состав Бундестага. Участие в голосовании приняло рекордное количество партий – 47.
- Убедительного победителя выборов нет: социал-демократическая партия Германии набрала 25,7% голосов. А Христианско-демократический союз оказался на втором месте – 18,9%.
- По результатам выборов в Германии, социал-демократы получили 206 мест в Бундестаге, ХДС/ХСС – 196, "Зеленые" – 118, СВДП – 92, "Альтернатива для Германии" – 83, "Левая партия" – 39.
- Лидер социал-демократов Олаф Шольц говорил, что хочет формировать коалицию с двумя партиями – "Зелеными" и СВДП. При этом вариант коалиции с блоком ХДС/ХСС политик не рассматривает.