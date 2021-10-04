Переговори почалися через тиждень після парламентських виборів. Домовлятися доведеться через те, що рішучого лідера виборчих перегонів не було.
До речі Вибори в Бундестаг: партія ХСС назвала головного кандидата на крісло канцлера
Варіанти коаліції у Німеччині
Лівоцентристські соціал-демократи зустрілися з неоліберальними Вільними демократами у неділю. Згодом на перемовини вони пішли із зеленими.
"Зелені", які посіли третє місце на виборах, і ФДП, які посіли четверте місце, вже зустрілися для переговорів. У ЗМІ їх називають "партіями королів", отже за їхню участь у коаліції починається боротьба.
Лівоорієнтовані Зелені заявили про свою перевагу коаліції з СДПН, тоді як ФДП віддасть перевагу уряду, очолюваному консерваторами. Молодіжне крило Партії Зелених висловило повне неприйняття будь-якого варіанту формування коаліції з ХДС. Опитування показують, що виборці віддають перевагу коаліції СДПН з Вільними демократами та "Зеленими".
Результати борів у Німеччині: головне
- У Німеччині 26 вересня відбулися вибори за новий склад Бундестагу. Участь у голосуванні взяла рекордна кількість партій – 47.
- Переконливого переможця виборів немає: соціал-демократична партія Німеччини набрала 25,7% голосів. А Християнсько-демократичний союз опинився на другому місці – 18,9%.
- За результатами виборів у Німеччині, соціал-демократи отримали 206 місць у Бундестазі, ХДС/ХСС – 196, "Зелені" – 118, ВДП – 92, "Альтернатива для Німеччини" – 83, "Ліва партія" – 39.
- Лідер соціал-демократів Олаф Шольц казав, що хоче формувати коаліцію з двома партіями – "Зеленими" і ВДП. При цьому варіант коаліції з блоком ХДС/ХСС політик не розглядає.