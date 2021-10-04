Переговори почалися через тиждень після парламентських виборів. Домовлятися доведеться через те, що рішучого лідера виборчих перегонів не було.

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Варіанти коаліції у Німеччині

Лівоцентристські соціал-демократи зустрілися з неоліберальними Вільними демократами у неділю. Згодом на перемовини вони пішли із зеленими.

"Зелені", які посіли третє місце на виборах, і ФДП, які посіли четверте місце, вже зустрілися для переговорів. У ЗМІ їх називають "партіями королів", отже за їхню участь у коаліції починається боротьба.

Лівоорієнтовані Зелені заявили про свою перевагу коаліції з СДПН, тоді як ФДП віддасть перевагу уряду, очолюваному консерваторами. Молодіжне крило Партії Зелених висловило повне неприйняття будь-якого варіанту формування коаліції з ХДС. Опитування показують, що виборці віддають перевагу коаліції СДПН з Вільними демократами та "Зеленими".

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