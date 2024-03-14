В Германии убили беженку из Украины, а ее полуторамесячная дочь и мать бесследно исчезли, – Bild

В Германии на берегу реки Рейн нашли тело украинской беженки. По состоянию на сейчас известно, что мать и дочь погибшей считают пропавшими без вести, их разыскивает полиция.

Тело 27-летней женщины нашли на берегу реки возле города Гоккенхайм. Ранее ее также объявили пропавшей без вести.

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В Германии расследуют убийство украинской беженки

В Германии вблизи города Хоккенхайм на территории вдоль реки Рейн, которую среди местных считают популярным местом для прогулок, было найдено тело неизвестной женщины.

Сообщается, что ее заметил рядовой мужчина во время утренней прогулки ориентировочно в 10:20. Шокирующую находку он увидел возле военного пункта пересечения границы на реках, который служит вместо военных частей.

После обследований и вскрытия тела, удалось выяснить, что жертвой стала 27-летняя женщина из Украины. По данным правоохранителей, ее ранее считали пропавшей без вести, однако информации о сроках пока обнародовано не было.

По состоянию на сейчас полиция разыскивает мать и полуторамесячную дочь погибшей. Отмечается, что ранее они втроем находились в приюте для беженцев в районе Рейн-Неккар.

В частности, сейчас на месте трагедии находится отдел по расследованию убийств. Территорию вокруг места преступления на берегу Рейна обыскивают с помощью служебных собак для поиска возможного орудия убийства.

По данным Bild, над делом работают около 60 правоохранителей. По словам представителя полиции, мать погибшей – 51-летнюю Марину Стеценко считают главным свидетелем как в смерти женщины, так и в исчезновении ее маленькой дочери.

Полиция Германии разыскивает Марину Стеценко / Фото "Bild"

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