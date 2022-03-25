В Германии уменьшили закупку российского газа: к 2024 году планируют почти полную независимость

В 2022 году Министерство экономики Германии планирует сократить зависимость от газа из России. Известно, что из 55% останется 30%.

Немецкое правительство хочет достичь снижения зависимости путем трех терминалов по приему сжиженного природного газа из танкеров, которые арендуют энергетические компании RWE и Uniper.

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Известно, что по состоянию на конец марта 2022 года зависимость ФРГ от российского природного газа составляла лишь 40% вместо прежних 55%. Цифра изменилась "из-за изменений в закупке газа".

Кроме того, Германия планирует вдвое сократить импорт российской нефти. А электростанции, которые работают на природном газе, хотят заменить на угольные. От использования российского угля Минэкономики ФРГ рассчитывает отказаться до осени 2022 года.

В планах Германия к лету 2024 года получить почти полную независимость от российского газа.

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