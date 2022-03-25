Німецький уряд хоче досягти зниження залежності шляхом трьох терміналів з прийому зрідженого природного газу з танкерів, які орендують енергетичні компанії RWE і Uniper.

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Відомо, що станом на кінець березня 2022 року залежність ФРН від російського природного газу становила лише 40% замість колишніх 55%. Цифра змінилася "через зміни у закупівлі газу".

Крім того, Німеччина планує вдвічі скоротити імпорт російської нафти. А електростанції, які працюють на природному газі, хочуть замінити на вугільні. Від використання російського вугілля Мінекономіки ФРН розраховує відмовитись до осені 2022 року.

У планах Німеччина до літа 2024 року отримати майже повну незалежність від російського газу.

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