Что известно о русском шпионе
По информации Генпрокуратуры Германии, подозреваемый Ильнур Н в период с октября 2020 года до июня 2021 года минимум трижды встречался с сотрудником российской разведки.
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Кроме того, по информации службы, он как минимум 2 раза в встречах передавал информацию из университета. За это россиянин получал деньги наличными.
Правоохранители провели обыски
В Генпрокуратуре сообщили, что органы уже провели обыски в доме подозреваемого, а также по месту его работы в университете. Однако, подробности и результаты обысков пока остаются необнародованными.
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