В Германии заявили, что вступление Украины в НАТО пока не рассматривают

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО не обсуждают. В то же время он подчеркнул: каждая страна имеет право сама решать: вступать в Альянс или нет.

Хебештрайт заявил, что основные принципы международного права обсуждению не подлежат. Они предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать.

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Но хочу ясно указать, что сейчас вступление Украины в НАТО не обсуждается,

– заявил Хебештрайт.

Заявление конгрессменов-республиканцев США

Группа конгрессменов от Республиканской партии инициирует объявление Украины страной "НАТО-плюс". Соответствующий законопроект могут вынести на рассмотрение уже в ближайшее время.

Представитель Республиканской партии в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол заявил, что у дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы.

Этот законопроект также инициирует проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.

По словам Маккола, Владимир Путин должен принять во внимание, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России.

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