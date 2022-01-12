В Германии заявили, что вступление Украины в НАТО пока не рассматривают
12 января 2022 , 16:22Читати новину українською
Источник:Bundestag
Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что вступление Украины в НАТО не обсуждают. В то же время он подчеркнул: каждая страна имеет право сама решать: вступать в Альянс или нет.
Хебештрайт заявил, что основные принципы международного права обсуждению не подлежат. Они предусматривают, что каждая страна имеет право самостоятельно решать, к какому союзу ей принадлежать.
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Но хочу ясно указать, что сейчас вступление Украины в НАТО не обсуждается,
– заявил Хебештрайт.
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- Группа конгрессменов от Республиканской партии инициирует объявление Украины страной "НАТО-плюс". Соответствующий законопроект могут вынести на рассмотрение уже в ближайшее время.
- Представитель Республиканской партии в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол заявил, что у дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы.
- Этот законопроект также инициирует проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.
- По словам Маккола, Владимир Путин должен принять во внимание, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России.
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