Еще два человека числятся пропавшими без вести. Трагедия произошла 2 сентября в Верхней Баварии.

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Пропавших без вести ищут кинологи с собаками

На месте работает большое количество спасательных служб. Пропавших без вести ищут собаки. Над местом обрушения работает вертолет. Пока причина взрыва не сообщается.

Что известно о Рорбахе? Это Это община в Германии , расположенная в земле Бавария. Подчинена округу Верхняя Бавария. Площадь – около 30 километров квадратных. Население – более 6 тысяч человек.

Смотрите на карте, где находится Рорбах:

Масштабный взрыв произошел в Казахстане

Отметим, что недавно масштабный взрыв произошел в Казахстане. 26 августа возник пожар на одном из военных складов. Впоследствии прогремели не менее 6 взрывов. Известно, что жертвами трагедии стали по меньшей мере 13 человек.

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Среди погибших – военные и спасатели. Из-за смертельного случая президент Казахстана объявил национальный траур.