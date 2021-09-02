Еще два человека числятся пропавшими без вести. Трагедия произошла 2 сентября в Верхней Баварии.
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Пропавших без вести ищут кинологи с собаками
На месте работает большое количество спасательных служб. Пропавших без вести ищут собаки. Над местом обрушения работает вертолет. Пока причина взрыва не сообщается.
Что известно о Рорбахе?Это община в Германии, расположенная в земле Бавария. Подчинена округу Верхняя Бавария. Площадь – около 30 километров квадратных. Население – более 6 тысяч человек.
Смотрите на карте, где находится Рорбах:
Масштабный взрыв произошел в Казахстане
Отметим, что недавно масштабный взрыв произошел в Казахстане. 26 августа возник пожар на одном из военных складов. Впоследствии прогремели не менее 6 взрывов. Известно, что жертвами трагедии стали по меньшей мере 13 человек.
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Среди погибших – военные и спасатели. Из-за смертельного случая президент Казахстана объявил национальный траур.