Ще двоє людей вважають зниклими безвісти. Трагедія сталась 2 вересня у Верхній Баварії.

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Зниклих безвісти шукають кінологи з собаками

На місці працює велика кількість рятувальних служб. Зниклих безвісти шукають собаки. Над місцем обвалу працює вертоліт. Поки що причини вибуху не повідомляють.

Що відомо про Рорбах? Це Це громада в Німеччині , розташована у землі Баварія. Підпорядкована округу Верхня Баварія. Площа – близько 30 кілометрів квадратних Населення – понад 6 тисяч осіб.

Дивіться на карті, де розташований Рорбах:

Масштабний вибух стався у Казахстані

Зазначимо, що нещодавно масштабний вибух стався у Казахстані. 26 серпня спалахнула пожежа на одному з військових складів. Згодом пролунали щонайменше 6 вибухів. Відомо, що жертвами трагедії стали щонайменше 13 людей.

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Серед загиблих – військові та рятувальники. Через смертельний випадок президент Казахстану оголосив національну жалобу.