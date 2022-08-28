В Германии заверили, что будут продолжать поставлять Украине оружие, пока это будет необходимо

российские оккупанты очень надеются, что партнеры "устанут" от помощи Украине. Их надежды напрасны – все заявляют о поддержке нашего государства до самой победы.

Военная помощь от партнеров остается едва ли не самым главным фактором в предстоящей победе Украины над российскими оккупантами. россияне пытаются играть на истощение, но позиция Запада четкая – победить должно наше государство, и помощь будет продолжаться до реализации этого сценария.

Читайте также В Алупке в оккупированном Крыму прогремел взрыв

Германия обещает помогать Украине к победе над россией

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что немецкая военная промышленность производит оружие для Украины напрямую в соответствии с запросами ВСУ. Борьба с оккупантами продолжается, а помощь нашему государству только набирает обороты.

Она добавила, что все хотят скорейшего окончания войны, но финал возможен только один – победа Украины. Что касается попыток Путина играть на истощение, то они потерпят провал – Германия и другие партнеры Украины готовы предоставлять ВСУ тяжелое вооружение, на сколько бы ни затянулись боевые действия.

Мне понятно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный строй, и мы поддержим ее финансово и военно, столько, сколько потребуется для победы. Точка,

– подчеркнула Бербок.

Смотрите также – ВСУ уничтожили базу оккупантов в Новой Каховке: видео