Германия была "глупой", позволив себе стать зависимой от России – министр экономики ФРГ

Значительная часть газа для Германии поступает из России, в частности через трубопроводы, пролегающие через Украину. Впрочем, как оказалось, в стране считают, что не стоило становиться зависимыми от России.

Об этом сообщил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек.

Смотрите также Видим, что немцы выступают за пересмотр политики – Зеленский о сотрудничестве Германии с Россией

Германия была "глупой", позволив себе стать зависимой от России примерно в половине своих поставок газа,

– заметил Хабек.

Хабек также сказал Deutschlandfunk радио, что в будущем каждый из отдельных поставщиков должен ограничиваться обеспечением "10% или 20%" потребностей Германии.

При этом в отдельном интервью он защищал практику поставки энергии из "недемократических стран", заявляя, что существует разница между страной, где ситуация с правами человека "проблемна", и такой, как Россия, которая "ведет агрессивную, незаконную войну возле наших дверей".

Может заинтересовать – Зеленский выступил перед немецким Бундестагом: смотрите видео