Про це повідомив віцеканцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

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Німеччина була "дурною", дозволивши собі стати залежною від Росії приблизно в половині своїх поставок газу,

– зауважив Хабек.

Хабек також сказав Deutschlandfunk радіо, що в майбутньому кожен з окремих постачальників повинен обмежуватися забезпеченням "10% або 20%" потреб Німеччини.

При цьому в окремому інтерв'ю він захищав практику постачання енергії з "недемократичних країн", заявляючи, що існує різниця між країною, де ситуація з правами людини "проблемна", і такою, як Росія, яка "веде агресивну, незаконну війну біля наших дверей".

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