Без обязательной вакцинации: сразу 2 страны открывают границы для украинцев

Германия и Дания пересмотрели список третьих стран, из которых туристы могут въезжать на территории их стран. Правила въезда изменились и для украинцев.

Так, в Германию украинцы смогут беспрепятственно попасть уже с 18 июля, а в Данию – с 17 июля.

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Теперь гражданам Украины, которые хотят попасть в Германию, не нужно обосновывать исключительные основания для въезда или быть полностью вакцинированными. Как пояснил глава МИД Дмитрий Кулеба, украинцам нужно будет предоставить немецкой стороне отрицательный результат теста на коронавирус.

Тем туристам, кто отправится в Данию, также разрешат въезд со свежим отрицательным тестом на коронавирус (ПЦР или тестом на антиген) и тестом по прибытию. Если человек путешествует самолетом, то второй тест можно сдать бесплатно сразу в аэропорту.

Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвиз как в старые-добрые времена,

– написал Кулеба.

Внесение страны в перечень таких, из которых разрешено въезжать, не освобождает путешественников от обязанности предоставлять актуальный негативный тест на коронавирус. Страны-члены ЕС могут также требовать самоизоляцию и повторный тест.

Стоит напомнить, что Евросоюз 15 июля возобновил свободный въезд для путешественников из Украины. Наше государство добавили к рекомендованному списку третьих стран. Однако стоит заметить, что рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательным документом. Это означает, что власти всех государств-членов должны самостоятельно принимать решения по реализации рекомендации.

Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что открытие границ для украинцев – это вопрос нескольких дней. В то же время он заявил, что для этого есть все предпосылки.