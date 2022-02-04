Германия до сих пор официально не подтвердила предоставление Украине хотя бы шлемов

Пока многие страны ЕС и Штаты активно передают Украине вооружение и военную помощь, Германия до сих пор не предоставила подтверждения о передаче обещанных военных защитных шлемов.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он напомнил, что ранее Германия обещала предоставить Украине 5 тысяч защитных шлемов.

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Глава Минобороны Украины подчеркнул, что, в первую очередь, нужно, чтобы Германия прекратила практику блокирования поставок оружия другими странами.

Как пример, это обращение правительства Эстонии к правительству Германии разрешить поставить в Украину пушки производства времен Германской Демократической Республики для того, чтобы поднять уровень обороноспособности наших Вооруженных сил. Но правительство Германии отказывает правительству Эстонии дать нам разрешение на получение этих пушек,

– сказал Резников.

Министр также добавил, что правительство Германии продолжает блокировать приобретение Украиной летального оружия через NSPA.

"Это позволяет прозрачным, открытым способом приобрести те или иные средства защиты или поражения. Поэтому, когда мы обращаемся публично к правительству Германии, мы просим, в первую очередь: не блокируйте, пожалуйста, возможность нам защищаться. Имеется в виду именно это", – отметил Резников.

Украина так и не получила подтверждения от Германии

Он добавил, что по состоянию на 3 февраля 2022 года кроме публичного заявления Минобороны Германии на заседании правительства о том, что они готовы предоставить 5 тысяч шлемов, ни одного письменного подтверждения Украина пока не получила.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заверила, что такой документ готовится и должен быть направлен, говорит министр.

Я непосредственно общаюсь с послом Германии в Украине госпожой Анкой Фельдгузен. У нас очень хорошие отношения, я ей благодарю за ту работу, которую она делает. Спасибо за организацию лечения наших воинов, начиная с 2014 года в Германии. Спасибо за госпиталь, который мы получим 8 февраля от Эстонии,

– сказал министр обороны Украины.

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