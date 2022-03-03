"Загнали себя в угол, хотим выбраться": Германия готова отказаться от российского газа

Германия должна не быть зависимой от российского газа, а полагаться на собственные источники. Об этом сообщил министр экономики страны Роберт Хабек.

По его словам, Германия в сфере безопасности и внешней политики, а также энергетической отрасли, будет иметь новый курс. В частности государство готово отказаться от газа из России.

Обратите внимание Мы настаиваем на полном эмбарго на российскую нефть и газ, – МИД

Не быть связанными с Россией

"Речь идет о том, чтобы больше не быть так тесно связанным с Россией", – подчеркнул министр экономики.

Германия уже имеет план на определенный период, а на следующую зиму примет дополнительные решения. Государство уже начало бороться с опустошением хранилищ.

Германия хочет стать независимой от России

Как пояснил Хабек, в стране есть запасы угля и нефти. Готовятся якобы к худшему варианту.

Глава Минэкономики заметил, что Германия намерена стать независимой от России. Однако это трудно сделать сразу, ведь страна стала зависимой от импорта из России за последние 10 лет.

"Мы загнали себя в угол, но теперь хотим выбраться из него. С тех пор, как я стал министром, мы работаем над этим", – добавил он.

Заметим, что канцлер Германии Олаф Шольц также сообщал, что государство действительно готово отказаться от газа из России.

Кроме этого, стало известно, что российский газопровод "Северный поток-2" могут полностью остановить.

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