Германия готова отозвать приглашение Индии на G7 из-за отказа осудить агрессию России

Правительство Германии может наказать Индию из-за отказа осудить агрессию России против Украины и присоединиться к антироссийским санкциям Запада. Под угрозой участие страны в саммите G7.

Немецкое правительство обсуждает целесообразность приглашения индийской делегации на саммит, который состоится в июне в Баварии.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди был в предварительном списке гостей. Стоит отметить, что также на саммит G7 Германия намерена пригласить Сенегал, ЮАР и Индонезию.

Напомним, что Индия воздержалась во время голосования за исключение России из Совета ООН по правам человека и не ввела санкции. В то же время страна остается крупным покупателем российского оружия, объясняя это необходимостью сдерживать Пакистан и Китай.

Также после нападения России на Украину Индия увеличила объемы поставок российской нефти, которую страна-агрессор предложила покупать по сниженной цене.

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