Германия готова принять неограниченное количество беженцев из Украины

Россия утром 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. Спасаясь от боевых действий, тысячи наших граждан вынуждены были отправиться за границу.

Уполномоченный федерального правительства по вопросам интеграции Рим Алабали-Радован дал обещание относительно беженцев. Об этом он сообщил газетам медиагруппы Funke.

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Германия предложит защиту всем людям, которые бегут к нам из Украины,

– сказал политик от СДПГ.

В то же время Рим Алабали-Радован отметил, что пока никто не может предсказать точное количество человек.

Напомним, по оценкам Организации Объединенных Наций по состоянию на 11 марта количество беженцев из Украины достигло 2,5 миллиона человек. Кроме этого, около двух миллионов граждан перемещено внутри нашего государства.