Германия готовится отказаться от российского газа

Вторжение России в Украину стало "поворотной точкой", в частности в политике Германии. Там будут делать все, чтобы как можно скорее отказаться от российского газа.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время своего выступления на экстренной сессии Бундестага, посвященной российскому вторжению в Украину.

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Шольц назвал его "поворотной точкой", в частности в политике Германии. Он подтвердил, что Германия начнет поставки Украине вооружения, поскольку "путинская агрессия не оставила Германии другого выбора".

Кроме того, против России будут усиливать санкции в случае продолжения агрессии, и они "не ограничены никакими мыслимыми пределами".

По словам канцела, в Германии будут принимать меры и для скорейшего снижения зависимости от поставок российского газа.

Германия также почти вдвое увеличила расходы на национальную оборону. Кроме того, государство закроет воздушное пространство для российских самолетов.

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