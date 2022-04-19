Германия исчерпала свои запасы оружия, но продолжит оказывать помощь Украине, – Шольц

Во время видеозвонка иностранных лидеров, проведенного президентом США Джо Байденом, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия уже исчерпала свои запасы оружия. Но несмотря на это глава германского правительства пообещал оказывать помощь нашему государству и дальше.

Олаф Шольц заявил, что Германия уже не сможет поставлять оружие Украине. Но канцлер обещает денежную помощь на покупку оружия немецкого производства.

Напомним Байден проводит закрытый видеозвонок с союзниками по ситуации в Украине

Россия не должна выиграть эту войну

Канцлер Германии подчеркнул, что Россия не должна одерживать победу в войне, которую сама же и начала. Но ситуацию с вооружением Шольц объяснил следующим образом: у Германии исчерпаны ресурсы того вооружения, с которым украинские военные уже хорошо знакомы.

Несмотря на то, по словам Шольца, Германия изучает список необходимого Украине вооружения. Среди него-противотанковое оружие и средства ПВО. Также Украина может получить дальнобойную артиллерию.

Шольц в очередной раз подчеркнул, что НАТО не будет вступать в войну против России.

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