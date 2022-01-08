Германия исключила Украину из перечня стран повышенного риска

Украина больше не будет входить в список стран повышенного риска заражения коронавирусом для Германии. Изменения вступают в силу 9 января.

Информацию о том, что Украина покинула список стран повышенного риска для Германии, издание сообщает со ссылкой на информацию Института имени Роберта Коха.

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Украина уже не в списке стран опасных для Германии

С 9 января Украина покинет список стран повышенного риска для Германии. Это значит, что теперь к украинским путешественникам не будут применяться специальные правила.

Вместо этого они будут подлежать только общим правилам въезда в Германию. Все старше 6 лет обязаны предъявить негативный тест на коронавирус или сертификат о полном курсе вакцинации или справку о недавнем выздоровлении.

На онлайн-карте Министерства иностранных дел Украины обновленные правила въезда пока не указаны.

До сих пор для украинцев действовали жесткие ограничения

Украина находилась в списке стран зоны высокого риска для Германии с 10 октября 2021 года.

Поэтому въезд в страну разрешали в случае острой необходимости или при наличии сертификата полной вакцинации от COVID-19. Кроме того, перед прибытием в Германию следует зарегистрироваться на специальном сайте и иметь подтверждение регистрации при въезде.

Те, кто имел право выезжать в Германию, однако не были полностью привиты против COVID-19, должны были отбыть карантин в течение 10 дней. Выйти из него можно было только через 5 дней после приезда, получив отрицательный результат теста на коронавирус.

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