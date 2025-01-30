Германия может выделить Украине 3 миллиарда евро на военную помощь, – Reuters

Бюджетный комитет Германии призвал министра финансов согласовать дополнительную военную помощь Украине на сумму 3 миллиарда евро. Это решение поддержали оппозиционные партии "Христианско-демократический союз" и "Свободные демократы".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Канцлер Олаф Шольц также выразил поддержку увеличению военной помощи.

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Выделит ли Германия для Украины дополнительные 3 миллиарда евро

Бюджетный комитет Германии обратился к министру финансов Йорга Кукиса с предложением согласовать дополнительные 3 миллиарда евро на военную помощь Украине.

Эту инициативу поддержали члены комитета от оппозиционных партий "Христианско-демократического союза" и "Свободных демократов", в то время, как представители правящих партий – "Социал-демократической партии" и "Зеленых" – воздержались от голосования.

Хотя бюджетный комитет не имеет права самостоятельно принимать решение о выделении средств, министерство финансов, как правило, выполняет его рекомендации. Члены комитета от ХДС и СвДП отметили, что в федеральном бюджете есть достаточно средств для оказания этой помощи.

Канцлер Олаф Шольц также поддерживает увеличение военной помощи Украине, но требует временной отмены долгового тормоза, что позволило бы правительству увеличить заимствования.

Министерство финансов пока не дало официального комментария по этому вопросу. Предлагаемые 3 миллиарда евро станут дополнением к 8 миллиардам, которые заложены на поддержку Украины в бюджете на 2024 год.

В то же время в 2025 году планируется сокращение помощи до 4 миллиардов евро, поскольку Берлин надеется, что Киев сможет покрыть значительную часть своих военных расходов с помощью 50-миллиардного кредита, согласованного странами Группы семи.

Бундестаг одобрил закупку оружия на 2,5 миллиарда евро

Источники Bloomberg рассказали, что бюджетный комитет Бундестага утвердил заказ на закупку оружия и оборудования для Вооруженных сил Германии на сумму около 2,5 миллиарда евро в рамках последней парламентской сессии перед внеочередными выборами 23 февраля.

Закупка включает часть новой системы связи для Бундесвера на сумму 1,8 миллиарда евро, поставки для пехоты на 417 миллионов евро, а также противотанковое оружие и боевые модули стоимостью около 100 миллионов евро.

Эти закупки являются частью программы перевооружения, которую инициировало правительство во главе с канцлером Олафом Шольцом после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Финансирование программы осуществляется за счет внебюджетного специального фонда в размере около 100 миллиардов евро, значительную часть которого уже было выделено.