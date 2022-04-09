Германия начала работать над укреплением бункеров: создает кризисные запасы на случай войны

В Германии рассматривают вопросы модернизации систем общественных убежищ и увеличат расходы на гражданскую защиту. Об этом сообщила глава Министерства внутренних дел страны Нэнси Фезер.

Чиновница добавила, что Германия работает над новыми концепциями по укреплению подземных паркингов, станций метро и подвалов. Главная цель – сделать так, чтобы эти объекты можно использовать как укрытие.

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В Германии начали работать над укреплением бункеров

Глава Министерства внутренних дел страны Нэнси Фезер добавила, что правительство выделило федеральным землям 88 миллионов евро на установку новых сирен. Кроме того, Германия стремится создать кризисные запасы предметов снабжения. Речь идет о медицинском оборудовании, защитной одежде, масках, лекарствах.

Фезер сообщила, что на сегодняшний день в Германии насчитывают 599 укрытий для гражданских. Власти Германии преследуют цель проверить, можно ли модернизировать больше таких систем. Однако она подчеркнула, что демонтаж этих объектов остановлен.

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