Германия начинает строить терминал СПГ, чтобы отказаться от российского импорта

Германия начинает строительство терминалов для сжиженного природного газа, чтобы избавиться от российского импорта в будущем. Работы проводят в Вильгельмсхафене – это порт в Нижней Саксонии

Германия пытается ускорить строительство терминала. Это позволит импортировать СПГ из разных стран мира, в частности, из США.

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Терминал планируют построить через 10 месяцев.

У нас есть хороший шанс сделать то, что было невозможно в Германии: построить терминал LNG в течение примерно 10 месяцев и подключить его к немецкому газоснабжению,

– сказал вицеканцлер Германии и министр экономики Роберт Хабэк.

Еще в прошлом месяце вице-канцлер призвал к беспрецедентным мерам, чтобы добиться быстрого прогресса в отключении от энергоносителей России. Он отметил, что Берлин должен противодействовать энергетическому шантажу Кремля.

В Министерстве экономики Германии надеются, что удастся реализовать альтернативные решения, сократив использование угля и природного газа.

Ермак назвал шаг Германии очень важным

Как сообщил в телеграмме глава Офиса Президента Андрей Ермак, немцы делают важные шаги по сокращению импорта газа. Речь идет именно о получении двух плавучих терминалов импорта СПГ и начале их работы до конца 2022 года.

Компания Höegh LNG подписала с правительством Германии обязательные соглашения. Согласно этим документам, состоится чартер двух плавучих установок хранения и регазификации (FSRU) для работы в Германии на 10 лет. Каждое из этих судов может получить до 170 тысяч кубометров сжиженного газа через танкеры – это за одну выгрузку. Сразу на борту состоится перевод СПГ в газообразное состояние и подача в сеть.

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Энергетический шантаж Кремля: последние новости

По мнению советника министра энергетики Ланы Зеркаль, Россия не способна перекрыть "газовый вентиль" Европе, ведь добыча газа – большая, а подземных хранилищ для его закачки – не так много.

В издании Bloomberg предположили, что Европа может заменить российский газ африканским. Это снизит зависимость на две трети уже в этом году.

В Германии уже сообщили, что ЕС планирует отказаться от импорта угля из России уже летом и российской нефти – до конца года.

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