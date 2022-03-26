Германия намерена в 2022 году сократить зависимость от газа из России с 55% до 30%

Германия планирует избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. В частности, речь идет о каменном угле, нефти и газе, однако с последним у правительства возникает больше всего трудностей.

Немецкое правительство планирует уже в текущем году существенно сократить закупки российских энергоресурсов. Этот процесс хотят воплощать постепенно, потому что убеждены, что эмбарго будет иметь серьезные экономические последствия и для Германии.

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Как Германия планирует закупать газ

В Министерстве экономики и энергетики Германии планируют закупать сжиженный природный газ. С помощью специальных кораблей, которые правительство планирует взять в аренду, газ будут брать из танкеров и будут превращаться в газообразное состояние.

До войны доля российского газа на немецком рынке составила 55%. В настоящее время она составляет около 40%. До конца этого года Германия хочет снизить зависимость от российского газа до 30%.

Окончательно избавиться от зависимости от российского газа Германия планирует к середине 2024 года.

Немецкие закупки нефти и угля

Германия планирует сократить поставки российской нефти вдвое уже к концу 2022 года и таким образом избавиться от зависимости от нее.

Самой простой для немецкого правительства является ситуация с закупками российского каменного угля – от него могут полностью стать независимыми уже этим летом.

В то же время, немецкие СМИ отмечают, что поиски альернативных источников энергоресурсов требуют больше затрат, поэтому, вероятно, для населения вырастет стоимость энергоносителей.

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