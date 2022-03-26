Німецький уряд планує уже цього року суттєво скоротити закупівлі російських енергоресурсів. Цей процес хочуть втілювати поступово, бо переконані, що ембарго зараз матиме серйозні економічні наслідки і для Німеччини.

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Як Німеччина планує закупляти газ

У Міністерстві економіки та енергетики Німеччини планують закуповувати зріджений природний газ. За допомогою спеціальних кораблів, які уряд планує взяти в оренду, газ братимуть з танкерів та перетворюватимуть у газоподібний стан.

До війни частка російського газу на німецькому ринку становила 55%. Зараз вона становить близько 40%. До кінця цього року Німеччина хоче зменшити залежність від російського газу до 30%.

Остаточно позбутися залежності від російського газу Німеччина планує до середини 2024 року.

Німецькі закупівлі нафти і вугілля

Німеччина планує скоротити постачання російської нафти вдвічі вже до кінця 2022 року та позбутися таким чином залежності від неї.

Найпростішою для німецького уряду є ситуація із закупівлями російського кам'яного вугілля – від нього можуть повністю стати незалежними вже цього літа.

Водночас німецькі ЗМІ відзначають, що пошуки альтернативних джерел енергоресурсів вимагають більше витрат, тому, ймовірно, для населення зросте вартість енергоносіїв.

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