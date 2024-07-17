Германия планирует вдвое сократить военную помощь Украине в 2025 году, – Reuters

Кабинет министров Германии планирует одобрить бюджет на 2025 год после месяцев споров, надеясь, что сильный экономический подъем поможет ему сократить разрыв в 17 миллиардов евро между прогнозируемыми расходами и доходами.

Об этом пишет агентство Reuters, которое ознакомилось с проектом бюджета. Там также выделили вопрос выделения помощи для Украины.

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Что заложат в бюджет Германии на 2025 год по выделению помощи для Украины

В Reuters отметили, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, но рост оказался медленнее, чем ожидалось, и правительство Германии, как и Британии и Франции, изо всех сил пытается закрыть бюджетную дыру.

Бюджет следующего года будет менее щедрым для Украины. Правительство сократит военную помощь стране до 4 миллиардов евро с примерно 8 миллиардов евро в 2024 году, о чем отмечается в проекте бюджета.

Бюджет на 2025 год содержит среднесрочное финансовое планирование до 2028 года, когда должен закончиться специальный фонд вооруженных сил, необходимый для достижения минимальных целей расходов НАТО.

В агентстве указали, что через несколько дней после того, как Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, канцлер Олаф Шольц объявил о "Zeitenwende" (на немецком "исторический поворотный момент"), предусматривающий создание специального фонда в размере 100 миллиардов евро для модернизации армии и достижения контрольного показателя НАТО по расходам на оборону, эквивалентном 2% от валового внутреннего продукта.

В 2028 году в регулярном бюджете будет дефицит в размере 39 миллиардов евро, а для достижения цели НАТО без специального фонда будет необходимо 28 миллиардов евро, пишут в Reuters со ссылкой на источники в министерстве финансов. По данным источников, в 2026 и 2027 годах будет дефицит финансирования в размере 13 миллиардов евро.