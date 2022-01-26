Германия о поставках оружия Украине: решение должно приниматься в рамках НАТО

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что решения по поставкам оружия должны приниматься в рамках НАТО. В частности, политик вспомнил о пересмотре закона об экспорте оружия.

Соответствующее заявление политик сделал 26 января. Это произошло после ряда скандальных заявлений Германии о помощи для Украины.

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Вопрос о поставках оружия в Украину обсуждается в рамках партнерства НАТО, и это правильный способ сделать это сейчас,

– заявил Хабек.

Немецкий политик объяснил, – если пересмотрят закон об экспорте оружия, это поможет одобрять поставки без других лиц. Роберт Хабек объяснил:

в коалиционном соглашении твердо говорится о необходимости по-новому сформулировать и срегулировать закон об экспорте вооружений;

также заверил, что сделают это;

впоследствии закон будет решать, какие поставки следует одобрять.

Предварительные заявления Германии по экспорту оружия

В ходе визита в Киев 17 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что их страна не планирует поставлять оборонное вооружение Украине. По ее словам, эта позиция неизменна.

Кроме того, посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал страну помочь Украине хотя бы бронежилетами. В то же время страна заявила, что предоставят Украине полевой госпиталь.

26 января стало известно, что страна хочет передать Украине 5 тысяч военных шлемов. Однако известно, что Киев просил боевые корабли и зенитные системы.

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