Германия о поставках оружия Украине: решение должно приниматься в рамках НАТО
26 января 2022 , 19:05Читати новину українською
Источник:UrduPoint
Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что решения по поставкам оружия должны приниматься в рамках НАТО. В частности, политик вспомнил о пересмотре закона об экспорте оружия.
Соответствующее заявление политик сделал 26 января. Это произошло после ряда скандальных заявлений Германии о помощи для Украины.
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Вопрос о поставках оружия в Украину обсуждается в рамках партнерства НАТО, и это правильный способ сделать это сейчас,
– заявил Хабек.
Немецкий политик объяснил, – если пересмотрят закон об экспорте оружия, это поможет одобрять поставки без других лиц. Роберт Хабек объяснил:
- в коалиционном соглашении твердо говорится о необходимости по-новому сформулировать и срегулировать закон об экспорте вооружений;
- также заверил, что сделают это;
- впоследствии закон будет решать, какие поставки следует одобрять.
Предварительные заявления Германии по экспорту оружия
- В ходе визита в Киев 17 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что их страна не планирует поставлять оборонное вооружение Украине. По ее словам, эта позиция неизменна.
- Кроме того, посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал страну помочь Украине хотя бы бронежилетами. В то же время страна заявила, что предоставят Украине полевой госпиталь.
- 26 января стало известно, что страна хочет передать Украине 5 тысяч военных шлемов. Однако известно, что Киев просил боевые корабли и зенитные системы.
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