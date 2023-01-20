В Германии заявили, что "готовы действовать быстро", если будет консенсус по танкам Leopard
Источник:CNN
В Германии уверяют, что готовы действовать быстро, если союзники достигнут консенсуса по отправке танков в Украину. В правительстве Олафа Шольца опровергли утверждение, что Германия препятствует передаче танков.
Соответствующее заявление в кулуарах встречи в формате "Рамштайн" сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что у партнеров нет единого мнения по передаче Украине танков Leopard.
Это важно Во время "Рамштайна" не одобрили решение о танках для Украины
В Германии заявили о разногласиях по вопросу Leopard
Также Писториус опроверг утверждение о том, что Германия "стоит на пути" "объединенной коалиции" стран, выступающих за отправку танков в Украину.
Есть веские причины для поставок и есть веские причины против. А учитывая общую обстановку войны, которая длится уже почти год, все "за" и "против" приходится очень тщательно взвешивать, и эту оценку явно разделяют многие союзники,
– добавил он.
В то же время Писториус сказал, что он поручил официальным лицам провести проверку запасов танков Leopard 2 в Германии, чтобы страна могла "действовать быстро" в случае "положительного решения".
Кроме того, Министр обороны добавил, что вопрос разрешений на экспорт не обсуждался на встречах в пятницу.
Поставки Abrams – не условие
Поговаривали, что Германия ожидает, чтобы США передали Украине свои танки Abrams, после чего Берлин разблокирует поставки Leopard. Но министр Писториус отрицает эту информацию.
Писториус сказал, что он "не знал о такой договоренности". По его словам, пока не принято решение о том, отправит ли Германия танки Leopard 2 в Украину.
Во время встречи "Рамштайн" он отметил, что "мы все не можем сегодня сказать, когда будет принято решение и каким будет это решение по танкам Leopard".
На "Рамштайне" не договорились о танках
- Во время "Рамштайна" не было принято решение о поставках Украине танков. Борис Писториус сказал, что союзники не пришли к согласию.
- Тема танков была одной из главных, которая обсуждалась перед "Рамштайном". Сообщалось, что многие союзники давят на Германию, чтобы та согласилась на поставку Украине Leopard.
- Он уверен, что решение будет принято в ближайшей перспективе, но оно остается за канцлером.