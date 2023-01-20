В Германии заявили, что "готовы действовать быстро", если будет консенсус по танкам Leopard

В Германии уверяют, что готовы действовать быстро, если союзники достигнут консенсуса по отправке танков в Украину. В правительстве Олафа Шольца опровергли утверждение, что Германия препятствует передаче танков.

Соответствующее заявление в кулуарах встречи в формате "Рамштайн" сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Он отметил, что у партнеров нет единого мнения по передаче Украине танков Leopard.

Это важно Во время "Рамштайна" не одобрили решение о танках для Украины

В Германии заявили о разногласиях по вопросу Leopard

Также Писториус опроверг утверждение о том, что Германия "стоит на пути" "объединенной коалиции" стран, выступающих за отправку танков в Украину.

Есть веские причины для поставок и есть веские причины против. А учитывая общую обстановку войны, которая длится уже почти год, все "за" и "против" приходится очень тщательно взвешивать, и эту оценку явно разделяют многие союзники,

– добавил он.

В то же время Писториус сказал, что он поручил официальным лицам провести проверку запасов танков Leopard 2 в Германии, чтобы страна могла "действовать быстро" в случае "положительного решения".

Кроме того, Министр обороны добавил, что вопрос разрешений на экспорт не обсуждался на встречах в пятницу.

Поставки Abrams – не условие

Поговаривали, что Германия ожидает, чтобы США передали Украине свои танки Abrams, после чего Берлин разблокирует поставки Leopard. Но министр Писториус отрицает эту информацию.

Писториус сказал, что он "не знал о такой договоренности". По его словам, пока не принято решение о том, отправит ли Германия танки Leopard 2 в Украину.

Во время встречи "Рамштайн" он отметил, что "мы все не можем сегодня сказать, когда будет принято решение и каким будет это решение по танкам Leopard".

На "Рамштайне" не договорились о танках