Визит немецкого министра держали в тайне из соображений безопасности. Известно, что в Одессе Писториус провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.
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Германия объявила новый пакет помощи
Как пишут в СМИ, во время визита в Одессу Писториус объявил о новом пакете помощи для Украины в размене 500 миллионов евро.
Мы будем продолжать поддерживать вас в этой оборонной кампании,
– заявил Писториус на встрече с Умеровым.
Что именно войдет в пакет помощи, полностью не раскрывают. Впрочем, известно, что Германия передаст "большое количество ракет" для систем противовоздушной обороны средней дальности Iris-T SLM, а также меньшее количество – для систем меньшей дальности SLS.
Кроме того, в пакет помощи также войдут разведывательные дроны, запчасти для техники, дополнительные боевые машины пехоты Marder, боевые бронированные машины, зенитные системы и средства радиоэлектронной борьбы, несколько сотен снайперских винтовок и один миллион патронов для стрелкового оружия.
Более того, Германия также передаст 18 колесных гаубиц с 2025 года, профинансирует курсы украинских техников, будет финансировать спутниковую связь, а также ремонт 19 испанских танков Leopard.
Военная помощь от партнеров: последние новости
- Накануне, 29 мая, Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи стоимостью более 13 миллиардов шведских крон – около 1,3 миллиарда долларов. Так, Украина получит 2 самолета радиолокационной разведки и управления ASC 890, а также парк бронетранспортеров 302, ракеты Rb 99, артиллерийские боеприпасы и ресурсы для обслуживания ранее переданной техники.
- 24 мая Германия объявила о пакете военной помощи для Украины. В него вошли 10 танков Leopard 1, 2 РСЗО HIMARS, боеприпасы, дроны и другую технику и оружие.
- США 24 мая также объявили о пакете военной помощи на 275 миллионов долларов. Известно, что в него вошли ракеты для HIMARS, артиллерийские и минометные боеприпасы, противотанковые системы, авиационные боеприпасы, стрелковое оружие и патроны к нему и многое другое.