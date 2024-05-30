Визит немецкого министра держали в тайне из соображений безопасности. Известно, что в Одессе Писториус провел встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

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Германия объявила новый пакет помощи

Как пишут в СМИ, во время визита в Одессу Писториус объявил о новом пакете помощи для Украины в размене 500 миллионов евро.

Мы будем продолжать поддерживать вас в этой оборонной кампании,

– заявил Писториус на встрече с Умеровым.

Что именно войдет в пакет помощи, полностью не раскрывают. Впрочем, известно, что Германия передаст "большое количество ракет" для систем противовоздушной обороны средней дальности Iris-T SLM, а также меньшее количество – для систем меньшей дальности SLS.

Кроме того, в пакет помощи также войдут разведывательные дроны, запчасти для техники, дополнительные боевые машины пехоты Marder, боевые бронированные машины, зенитные системы и средства радиоэлектронной борьбы, несколько сотен снайперских винтовок и один миллион патронов для стрелкового оружия.

Более того, Германия также передаст 18 колесных гаубиц с 2025 года, профинансирует курсы украинских техников, будет финансировать спутниковую связь, а также ремонт 19 испанских танков Leopard.

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