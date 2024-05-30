Візит німецького міністра тримали в таємниці з міркувань безпеки. Відомо, що в Одесі Пісторіус провів зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим.
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Німеччина оголосила новий пакет допомоги
Як пишуть у ЗМІ, під час візиту до Одеси Пісторіус оголосив про новий пакет допомоги для України у розміні 500 мільйонів євро.
Ми будемо продовжувати підтримувати вас у цій оборонній кампанії,
– заявив Пісторіус на зустрічі з Умєровим.
Що саме увійде до пакета допомоги, повністю не розкривають. Втім, відомо, що Німеччина передасть "велику кількість ракет" для систем протиповітряної оборони середньої дальності Iris-T SLM, а також меншу кількість – для систем меншої дальності SLS.
Окрім того, до пакета допомоги також увійдуть розвідувальні дрони, запчастини для техніки, додаткові бойові машини піхоти Marder, бойові броньовані машини, зенітні системи та засоби радіоелектронної боротьби, кілька сотень снайперських гвинтівок та один мільйон патронів для стрілецької зброї.
Ба більше, Німеччина також передасть 18 колісних гаубиць з 2025 року, профінансує курси українських техніків, фінансуватиме супутниковий зв'язок, а також ремонт 19 іспанських танків Leopard.
Військова допомога від партнерів: останні новини
- Напередодні, 29 травня, Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги вартістю понад 13 мільярдів шведських крон – близько 1,3 мільярда доларів. Так, Україна отримає 2 літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, а також парк бронетранспортерів 302, ракети Rb 99, артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.
- 24 травня Німеччина оголосила про пакет військової допомоги для України. До нього увійшли 10 танків Leopard 1, 2 РСЗВ HIMARS, боєприпаси, дрони й іншу техніку та зброю.
- США 24 травня також оголосили про пакет військової допомоги на 275 мільйонів доларів. Відомо, що до нього увійшли ракети для HIMARS, артилерійські та мінометні боєприпаси, протитанкові системи, авіаційні боєприпаси, стрілецька зброя та патрони до неї та багато іншого.