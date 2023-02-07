Германия одобрила поставки Украине 178 танков Leopard 1, – Spiegel

Немецкое правительство хочет поставить в Украину гораздо больше танков Leopard 1, чем было известно ранее. Федеральный совет безопасности страны одобрил передачу 178 Leopard.

По информации издания, в начале этой недели Федеральный совет безопасности Германии одобрил передачу Украине 178 основных боевых танков Leopard 1.

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Когда Германия отправит Leopard 1 в Украину

Сообщается, что танки предоставляются из промышленных запасов. Однако ждать их придется долго. Первая партия приедет летом, по лучшему сценарию – весной. Однако основная часть – не раньше 2024 года.

В идеале первые основные боевые танки Leopard 1 должны поступить в Украину уже этим летом, но большинство, вероятно, удастся поставить не раньше 2024 года,

говорится в сообщении.

Гендиректор Rheinmetall уточнил, что первые 20-25 танков Leopard 1 от Rheinmetall поступят в Украину в этом году. Остальные из 88 – уже в следующем.

Где Германия возьмет столько танков

Согласно информации Spiegel, офис канцлера в течение последних нескольких месяцев вел сдержанные переговоры с оружейной промышленностью по соглашению относительно Leopard 1. В настоящее время Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) готовит к использованию около 90 моделей Leopard 1, которые хранились на складах годами.

Вторая партия Leopard 1 поступит из Италии. Там производителю вооружения Rheinmetall несколько месяцев назад предоставили возможность приобрести 88 танков Leopard 1, которые есть на складе. После того как стала очевидна экспортная лицензия для Украины, Rheinmetall инициировал закупку танков и теперь как можно быстрее их модернизирует. Расходы на танки и ремонт возьмет на себя федеральное правительство.

Отмечается, что сколько именно танков поставят, зависит от того, сколько систем Leopard 1 хочет Украина. Однако в кругах безопасности ожидают, что Киев заберет каждый имеющийся танк.

Фленсбургская компания FFG уже отремонтировала почти 30 танков Leopard 1, и по лучшему сценарию они могут быть переданы уже весной.

Журналисты сообщают, что вскоре об этом объявят официально.

До конца марта Украина получит Leopard 2

На Leopard 1 придется подождать. Однако почти две недели назад канцлер Олаф Шольц анонсировал поставки в Украину 14 современных боевых танков Leopard 2 со складов Бундесвера. Их передадут украинской армии в конце марта.

Кроме того, федеральное правительство продвигает еще один крупный пакет танков для Украины.

Сейчас федеральное правительство пытается убедить других европейских партнеров поставить танки Leopard 2. Планируется использовать танки Leopard 2 из Германии и других стран Европы и НАТО для оснащения двух украинских танковых батальонов общим количеством 61… Канцлер Олаф Шольц лично включился в процесс и вызвал отдельных глав правительств,

– сообщает издание.