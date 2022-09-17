Германия одобрила продажу Украине 18 САУ RCH-155: Киев их просил еще 2 месяца назад

В Германии одобрили продажу Украине 18 самоходных артиллерийских установок RCH-155. Правда, Киев просил о них еще 2 месяца назад.

Контракт на поставку гаубиц заключили с компанией Krauss-Maffei Wegmann. Договоренность достигает 216 миллионов евро.

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Покупку гаубиц обсуждали еще в июле

Контракт в июле обсуждали министры обороны Украины и Германии Алексей Резников и Кристине Ламбрехт. Источники издания утверждают, что тему продажи гаубиц поднимали несколько раз в диалоге Киева и Берлина. Однако от Германии ответа не было.

Накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник подтвердил, что Германия одобрила продажу RCH-155. По словам дипломата, это усилит эффективность украинских военных. Он надеется, что федеральное правительство продолжит последовательно идти по такому пути.

САУ доставят через 2 года

Отмечают, что поставки RCH-155 будут готовы не ранее чем через 30 месяцев после заключения контракта, то есть в 2025 году. Производитель не хотел приступать к изготовлению САУ, пока не было согласия правительства.

Что известно о САУ RCH-155

Колесная самоходная артиллерийская установка имеет пушку L52 с дальностью стрельбы до 54 километров.

Стреляет высокоточными снарядами V-LAP со скоростью 9 выстрелов в минуту.

39-тонная САУ имеет скорость до 100 километров в час.

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