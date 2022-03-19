Германия от войны только теряет, поэтому ведет себя так цинично, – политтехнолог Тизенгаузен

Риторика Германии по поводу российского вторжения в Украину сдержана на фоне других европейских государств. Страна ощущает влияние санкций, которые направлены против России.

Об этом в эфире 24 канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Германия не хочет терять Россию.

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"Я разговаривал со своими друзьями, живущими в Германии. Они рассказывают, что растут цены на топливо. Власть не может объяснить немцам, почему все дорожает и почему они должны платить за это. Там очень дорого и они чувствуют увеличение тарифов. Они абсолютно прагматичны" , – рассказал Тизангаузен.

Нет никаких выгод

Политтехнолог считает, что Германия не желает терять Россию как торгового партнера. Это потому, что у них очень серьезные отношения. Тизенгаузен сказал, что власти Германии не хотят объяснять своему народу, почему растут цены.

Вспомните, когда узнавали, что Германия блокировала нам поставки оружия. Она делала это скрыто. Они циничны. Германия не видит для себя геополитических выгод. Тем более, после заморозка "Северного потока-2", который должен был сделать ее хабом. Германия только теряет, не получает ничего даже политически. Борис Тизенгаузен Политтехнолог

Тизенгаузен о действиях Германии: смотрите видео