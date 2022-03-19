Про це в ефірі 24 каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Німеччина не хоче втрачати Росію.

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"Я розмовляв зі своїми друзями, які живуть в Німеччині. Вони розповідають, що ростуть ціни на паливо. Влада не може пояснити німцям, чому все дорожчає і чому повинні платити за це. Там дуже дорого й вони відчувають збільшення тарифів. Вони абсолютно прагматичні", – розповів Тизангаузен.

Немає жодних вигод

Політтехнолог вважає, що Німеччина не хоче втрачати Росію як торгового партнера. Це через те, що у них дуже серйозні відносини. Тизенгаузен сказав, що влада Німеччини не хоче пояснювати для свого народу, чому зростають ціни.

Згадайте, коли дізнавалися, що саме Німеччина блокувала нам постачання зброї. Вона робила це приховано. Вони цинічні. Німеччина не бачить для себе геополітичних вигод. Тим паче після замороження "Північного потоку-2", який мав зробити її хабом. Німеччина лише втрачає, не здобуває нічого навіть політично. Борис Тизенгаузен Політтехнолог

Тизенгаузен про дії Німеччини: дивіться відео