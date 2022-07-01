В конце июня Германия заявила, что предоставит Украине 1 миллиард евро грантового финансирования. Украина должна использовать их для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.

Украина получила от Германии грант в 1 миллиард евро

Сегодня, 1 июля, в Государственный бюджет Украины поступил грант от Германии на сумму 1 миллиард евро. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

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Грантовые средства были перечислены в госбюджет через специальный административный счет, который открыт Международным валютным фондом для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

В Минфине добавили, что полученные средства будут направлены на финансирование первоочередных бюджетных расходов во время военного положения.

Шмыгаль поблагодарил Германию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил Германию за предоставление грантовых средств.

Украина получила 1 миллиард евро от Германии на счет МВФ! Поддержка Украины в борьбе с агрессором – это шаг к победе и европейской безопасности. Спасибо Германии и Олафу Шольцу за солидарность с украинцами,

– отметил Шмыгаль в Твиттере

Следует отметить, что в целом с начала введения военного положения Украина уже получила от Германии 1,3 миллиарда евро для поддержки финансово-бюджетной системы.

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