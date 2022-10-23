Германия передала Украине систему для обнаружения ракет: как это поможет ВСУ и чего еще ждать

Германия передала нам очень важную радиолокационную систему, которую можно назвать "глазами" любой системы ПВО. Это может быть радар или комплекс радаров – все это новые технологии.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он также отметил, что такая система очень сильно отличается от советских РЭБ – немецкий радар видит буквально в 3D все воздушное пространство.

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Сейчас этот радар будут интегрировать в нашу систему ПВО, но далеко не со всеми нашими средствами он будет совместим,

– отмечает Свитан.

По мнению специалиста, наши партнеры будут предоставлять нам к этому радару еще и соразмерные зенитные системы. Если говорить о комплексе, то партнеры нам предоставляют установки средней дальности.

"А нам крайне необходимы ракеты малой и большой дальности", – резюмирует Роман Свитан.

Подробнее о новом вооружении в рядах ВСУ: смотрите видео

НАТО предоставит Украине системы для глушения БпЛА

В НАТО сообщили, что в один из последних пакетов военной помощи включили системы для борьбы с дронами-камикадзе. У Украины еще не было такого вооружения.

По словам эксперта Жданова, на следующей неделе в Украине должен пройти саммит по безопасности с привлечением специалистов НАТО. Там будут обсуждать, как лучше расставить эти системы для борьбы с дронами.

Пилотный проект по глушению иранских дронов будет строиться в Киеве. Если он будет удачным, его будут распространять и в другие уголки нашего государства.