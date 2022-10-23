Про це 24 каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан. Він також зазначив, що така система дуже сильно відрізняється від радянських РЕБ – німецький радар бачить, буквально у 3D, весь повітряний простір.

Читайте також Росія посилює ракетний терор: задля чого це Путіну та що він намагається приховати

Зараз, цей радар будуть інтегрувати в нашу систему ППО, але далеко не з усіма нашими засобами він буде сумісний,

– зазначає Світан.

На думку фахівця, наші партнери будуть надавати нам до цього радару ще й співмірні зенітні системи. Якщо говорити про комплекс – то нам надають установки середньої дальності.

"А нам, вкрай необхідні ракети малої та великої дальності", – резюмує Роман Світан.

Детальніше про нове озброєння у лавах ЗСУ: дивіться відео

НАТО надасть Україні системи для глушіння БпЛА

У НАТО повідомили, що в один з останніх пакетів військової допомоги включили системи для боротьби з дронами-камікадзе. Україна ще не мала такого озброєння.

За словами експерта Жданова, наступного тижня в Україні має пройти саміт з питань безпеки з залученням фахівців НАТО. Там обговорюватимуть, як краще розставити ці системи для боротьби з дронами.

Пілотний проєкт щодо глушіння іранських дронів будуватиметься в Києві. Якщо він буде вдалим, то його розповсюджуватимуть й в інші куточки нашої держави.