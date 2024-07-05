Об этом написал в соцсети Х посол Германии в Украине Мартин Йегер.

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Третий ЗРК Patriot от Германии

В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет. Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии,

– указал Егерь.

Стоит указать, что 14 июня Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. Он, в частности, включал 1 систему ПВО IRIS-T SLM и 1 IRIS-T SLS. Также наше государство получило 3 реактивные системы залпового огня HIMARS.

К слову, в Воздушных силах на днях рассказали об эффективности работы ЗРК Patriot. Так, благодаря этой системе с мая 2024 года ни один российский "Кинжал" не достиг Киева – все ракеты были перехвачены. Речь идет о более 20 ракетах такого типа.