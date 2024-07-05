Про це написав у соцмережі Х посол Німеччини в Україні Мартін Єгер.

Дивіться також Приносять страшні руйнування: що відомо про КАБи, якими Росія б'є по прифронтових містах

Третій ЗРК Patriot від Німеччини

В Україну вже прибув третій ЗРК Patriot з Німеччини. Він посилить захист населення та інфраструктури країни від літаків, безпілотників та ракет. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині,

– вказав Єгер.

Варто вказати, що 14 червня Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. Він, зокрема, включав 1 систему ППО IRIS-T SLM та 1 IRIS-T SLS. Також наша держава отримала 3 реактивні системи залпового вогню HIMARS.

До слова, у Повітряних силах днями розповіли про ефективність роботи ЗРК Patriot. Так, завдяки цій системі з травня 2024 року жоден російський "Кинджал" не досягнув Києва – всі ракети були перехоплені. Йдеться про понад 20 ракет такого типу.