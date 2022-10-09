Германия анонсировала новую военную помощь Украине: что обещают

Германия пообещала передать Украине 100 танков советского производства, которые будут поставлены из Греции и Словакии по "круговой схеме". А также современную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

Танки и современная ПВО: поставки подтвердили

Министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт 8 октября подтвердила передачу вооружения Киеву. Также Германия создает собственную новую бронетанковую пехотную бригаду из-за угрозы безопасности.

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Противовоздушная оборона – одна из таких отраслей, где необходимо действовать срочно,

– отметила глава оборонного ведомства Германии, подтверждая передачу Украине ПВО IRIS-T.

Также Кристин Ламбрехт подчеркнула, что Германия готова передать Киеву всего 100 танков из Греции и Словакии.

Германия заботится и о своей безопасности

Из-за серьезно выросших в последнее время угроз национальной безопасности Германия создает собственную новую механизированную бригаду, которую можно будет оперативно перебросить в Литву в случае необходимости.

Как считает Ламбрехт, Североатлантический Альянс также должен задуматься об усилении своей обороны.

К слову, министр обороны Германии недавно посетила Украину. Это был первый ее с начала полномасштабной войны визит в наше государство. Именно в Одессе, где ее застала воздушная тревога, Ламбрех пообещала предоставление Украине современной ПВО IRIS-T.

Что такое IRIS-T Это ракеты малой дальности, оснащенные охлаждающей инфракрасной головкой самонаведения. Они запускаются из соответствующих пусковых установок IRIS-T SLM. Комплекс предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Интересно, что Украина должна получить версию, которой нет на вооружении немецкой армии.

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