Во всем мире продолжают бороться за энергетическую независимость от россии. Так, уголь и нефть из страны-агрессора перестанет покупать Германия.

Об этом заявил заместитель министра финансов Йорг Кукиес в ходе энергетического форума в Сиднее. Он подчеркнул, что сначала говорится об отказе от угля из россии, а позже – нефти.

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Германия очень зависела от угля и нефти из россии

Если говорить о сроках, то отказ от российского угля запланирован на 1 августа. А вот нефть из страны-агрессора Германия не будет покупать уже с 31 декабря. Эти временные рамки стране необходимы для того, чтобы наладить альтернативные источники поставок энергоносителей.

Кукиес подчеркнул, что основная задача будет заключаться в замещении энергоносителей из россии. Ведь ЕС планирует отказаться от 158 миллиардов кубических метров голубого топлива из страны-агрессора. А это значит, что нужно будет внести определенные коррективы, чтобы не страдали ни предприятия, ни граждане.

"Через несколько недель мы перестанем использовать российский уголь", – подчеркнул он.

Он также отметил, что Германия сильно зависит от российских нефти и угля. 40% потребленного ею – доставлено именно из страны-агрессора.

Всем, кто знаком с историей нефтепровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи над Восточной Европой, избавиться от этой зависимости – дело не тривиальное, а то, чего мы добьемся за несколько месяцев,

– подчеркнул Кукиес.

Газа из США и Катара недостаточно

Кукиес также подчеркнул, что Германия работает над развитием терминалов для импорта газа. Это необходимый шаг, на который пошла страна, чтобы заполнить количество голубого топлива, которое оно недополучит в результате отказа от сотрудничества с россией.

В то же время, он отметил, что газа из США и Катара будет недостаточно. А все потому, что эти государства в ЕС будут транспортировать всего 30 миллиардов кубометров. А это – одна пятая от того, что они получали раньше от россии. Поэтому, подчеркнул Кукиес, сейчас даже сложно представить масштабы проблемы, в которую страны Европы себя загнали, став зависимыми от россии.

Заместитель министра финансов Германии отметил, что хотя государство и взяло курс на переход к нулевым выбросам, избавиться от газовой зависимости удастся не скоро. Сразу перейти на возобновляемые источники энергии и получать ее в достаточном количестве не удастся. Это будет параллельный процесс: в котором со временем количество потребленного газа будет значительно сокращаться.

Отметим, что вскоре представители стран-членов ЕС встретятся снова. Они будут обсуждать новый пакет санкций против россии. Правда, говорится не о седьмом, а дополнении к шестому. В него внесут новые имена подсанкционных лиц, а также пропишут лазейки, которыми могла пользоваться страна-агрессор, чтобы обходить ограничения против себя.

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